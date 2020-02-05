نقابة الاطباء تجدد دعوتها لمقاطعة الادوية الاسرائيلية والامريكية

وطن: دعت نقابة الاطباء كافة الاطباء الى مقاطعة كافة المنتجات الاسرائيلية والامريكية وبالأخص منتجات مصانع وشركات الادوية الاسرائيلية والامريكية مقاطعة تامة، واستبدالها بالمنتج الوطني دعما واسنادا لها، وتقنين الادوية التي لا يتوفر لها بديل قدر المستطاع، لافتة الى ان دعوتها تأتي من منطلق الالتزام الوطني.

وقالت النقابة في بيان وصل وطن نسخة عنه ان قرارها جاء في ظل الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال بكافة ادواته العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ومحاولات الصهيونية العالمية طمس قضية فلسطين العادلة، ومحاولات بعض ابناء جلدتنا الهروب من مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية، وتطبيقا لقرار نقابة الاطباء برفض ما يسمى صفقة القرن وانخراطها في خندق المقاومة الشعبية للتصدي لهذه المخططات.

وثمنت نقابة الاطباء عاليا التزام الاطباء الوطني والاخلاقي تجاه قضيتكم العالية وتجدد دعوتها لكافة الاطباء للانخراط في كافة الفعاليات الشعبية الرافضة للمؤامرات الصهيوامريكية لتصفية قضيتنا العادلة.