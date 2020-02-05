نتنياهو يهدد بعدوان على غزة قبل الانتخابات

وطن: هدد رئيس حكومة الاحتلل، بنيامين نتنياهو، بشن عدوان على قطاع غزة المحاصر، قبل انتخابات الكنيست الـ23 المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، إذا ما استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع تجاه المستوطنات المحيطة.

جاءت تصريحات نتنياهو التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية (كان)، خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس الاستيطانية الواقعة في المنطقة المعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة".

وطالب رؤساء السلطات المحلية من نتنياهو إصدار تعليمات للجيش بالتعامل مع البالونات الحارقة على أنها قذائف صاروخية مشددين على أنه "لا فرق بين التهديدين".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو أشار خلال الاجتماع إلى أن "جهودا تبذل لتهدئة الأوضاع في غزة" (دون توضيح ماهية هذه الجهود)، وأكد على أن "الجيش جاهز للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق حتى قبل الانتخابات".

وقال نتنياهو إن موعد الانتخاب لن يؤثر على تقديرات الأجهزة الأمنية في هذا الصدد، مهددا بإطلاق "عملية عسكرية واسعة" ضد القطاع إذا استمر إطلاق القذائف والبالونات من غزة.